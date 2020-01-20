Американец купил подержанный диван, в котором обнаружил $43 тыс.

По словам Говарда, ему неудобно было сидеть на софе, после чего дочь решила проверить диванные подушки. После того, как она расстегнула молнии на них, то обнаружила сложенные в пачки долларовые купюры.

«Когда она начала вытаскивать деньги, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю или что-то в этом роде», — рассказал Говард Кирби.

Новые владельцы насчитали в подушках 43 170 долларов. После находки житель Мичигана решил посоветоваться с юристом, касательно прав на найденный клад. Тот ему ответил, что деньги теперь принадлежат Говарду.

Тем не менее, он обратился в магазин, чтобы разыскать предыдущих владельцев дивана, которым, как выяснилось позже, он достался в наследство от умершего дедушки. Они не знали, что в мебели были спрятаны деньги. Говард отдал им деньги, даже не смотря на то, что изначально хотел починить крышу своего дома.