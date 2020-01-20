    20 января 2020, 21:14

    Американец купил подержанный диван, в котором обнаружил $43 тыс.

    Александра Каширина

    Житель американского штата Мичиган Говард Кирби приобрел в комиссионном магазине старый диван, в котором были спрятаны 43 тысячи долларов. Покупатель вернул деньги предыдущим владельцам дивана. Об этом написал телеканал News.
    Американец купил подержанный диван, в котором обнаружил $43 тыс.

    По словам Говарда, ему неудобно было сидеть на софе, после чего дочь решила проверить диванные подушки. После того, как она расстегнула молнии на них, то обнаружила сложенные в пачки долларовые купюры.

    «Когда она начала вытаскивать деньги, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю или что-то в этом роде», — рассказал Говард Кирби.

    Новые владельцы насчитали в подушках 43 170 долларов. После находки житель Мичигана решил посоветоваться с юристом, касательно прав на найденный клад. Тот ему ответил, что деньги теперь принадлежат Говарду.

    Тем не менее, он обратился в магазин, чтобы разыскать предыдущих владельцев дивана, которым, как выяснилось позже, он достался в наследство от умершего дедушки. Они не знали, что в мебели были спрятаны деньги. Говард отдал им деньги, даже не смотря на то, что изначально хотел починить крышу своего дома.