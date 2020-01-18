    18 января 2020, 23:59

    Amazon развивает технологию оплаты по отпечатку ладони

    Кирилл Фролов

    Американский интернет-гигант Amazon занимается разработкой платежных терминалов, покупки в которых, будут проводиться по отпечатку ладони. Об этом рассказали источники The Wall Street Journal.
    Amazon развивает технологию оплаты по отпечатку ладони

    По их словам, компания планирует поставить терминалы в кафе, рестораны быстрого питания и на других торговых площадках.

    Разработка устройств находится на ранней стадии, однако Amazon уже начал сотрудничать с платежной системой Visa и, по некоторым данным, ведет переговоры с Mastercard.

    Предполагается, что вначале терминал отсканирует ладонь пользователя и свяжет их с данными его карты. После этого клиент сможет совершать покупки, просто прикладывая руку к сканеру.

    Недавно Amazon подала заявку на патент для «бесконтактной системы биометрической идентификации», включающий в себя «ручной сканер, который генерирует изображение ладони пользователя».

    В компании отказались от комментариев.

    В крупных городах США также действуют несколько продовольственных магазинов Amazon Go без касс и терминалов оплаты. На входе в них установлены турникеты. Покупатель скачивает приложение, привязывает к нему свою карту и по присланному QR-коду входит в магазин. При выходе стоимость выбранных покупок списывается с карты.

    Сканеры отпечатков ладони используются в США при выдаче виз иностранцам.