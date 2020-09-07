Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Россияне, которые в последние годы активно пополняли свои вклады в российских банках, сегодня меняют свою финансовую стратегию.

Уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в 2020 году, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, оказался рекордным, пишет газета «Известия».

И причина этому вовсе не в надежности кредитных организаций, а в том, что работать с ними теперь невыгодно физическим лицам. Вызванный эпидемией кризис потребовал от банков смягчения денежно-кредитной политики. С февраля номинальная ключевая ставка опустилась до рекордно низкого уровня 4,25%. Параллельно падали и ставки по вкладам. Средняя максимальная ставка 10 крупнейших банков, по данным ЦБ, с начала года опустилась с 6% годовых до 4,45%.

В течение нескольких последних месяцев по срочным депозитам наблюдался существенный отток, который достигал 2%. В абсолютном выражении он составил сотни миллиардов рублей, указано в материале.

Однако и банкам деньги на депозитах физлиц тоже не очень нужны, указано в материале. Ко всему прочему это происходит на фоне стремительного роста общего объема сбережений, который фиксировался в период пандемии. Особенно активно шел приток в финансовые инструменты, включая брокерские счета, объяснил стратег по рынку акций Газпромбанка Илья Фролов.

Объем, поступивший на брокерские счета, включая ИИС, со стороны физлиц в первом полугодии 2020 года превысил 1,5 триллиона рублей. Эта денежная сумма сопоставима с притоком за весь 2019 год (1,6 триллиона рублей). При этом уровень проникновения брокерских услуг остается низким, отметил Фролов. Это предполагает солидный потенциал для расширения клиентской базы.