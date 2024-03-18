Деньги 18 марта 2024, 17:36 Альтернатива SWIFT появится в Крыму Постпред Мурадов: в Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT Rafael Henrique/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

В Крыму начали работу над созданием альтернативы SWIFT. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» постоянный представитель республики при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — уточнил он.

Реклама

Это система безвалютных зачетов по товарообмену, когда банки со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Мурадов добавил, что пока проблема расчетов не решена: банкам России приходится работать в условиях жестких санкций, а зарубежные партнеры боятся новых ограничений.

Ранее Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT. В МИД страны отметили, что использование альтернативы международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей обезопасит страны Африки.

Иран предложил запустить собственную систему банковских сообщений для членов БРИКС. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что будущий аналог SWIFT в рамках межправительственной организации создадут с использованием цифровой валюты и технологии блокчейна.