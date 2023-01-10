Деньги 10 января 2023, 23:41 Альтернатива ипотеке появится в России Лизинг квартир введут в России

Читать 360tv в

Жилье в России необходимо сделать более доступным. Для этих целей в стране могут ввести программу лизинга недвижимости. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Реклама

Данное предложение подразумевает под собой постепенную покупку жилья с условием аренды невыкупленной части. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что благодаря участию государства в подобных сделках многие жители страны смогут позволить себе собственное жилье. Однако необходимо сделать так, чтобы цена аренды оставалась доступной для большинства людей.