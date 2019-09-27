«Алроса» купила крупнейшего в стране производителя бриллиантов

Сотрудницу якутской «Алросы» задержали за кражу алмазов на 22 млн рублей Подробнее

«Кристалл» — крупнейший производитель бриллиантов в стране и главный их экспортер за рубеж. В Росимуществе заявили, что слияние с «Алросой» позволит «повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании».

При этом «Кристалл», судя по отчетности, является убыточным предприятием. В последнем публичном отчете, опубликованном в 2016 году, был показан убыток завода в размере 382 миллионов рублей. В 2018 году стоимость предприятия оценивали в 3,6 миллиарда рублей.

«Алроса» на треть принадлежит Росимуществу, такой же долей владеет Якутия, остальные акции находятся в свободном обращении. Компания добывает около 95% всех алмазов в России.

С покупкой завода «Алроса» станет меньше зависеть от зарубежных производителей, писал РБК. Издание отмечало, что у компании резко упали продажи из-за проблем с огранкой алмазов в Индии, где производят 90% всех бриллиантов в мире.