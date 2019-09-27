  • «Алроса» купила крупнейшего в стране производителя бриллиантов

    27 сентября 2019, 02:01

    Кирилл Фролов

    Корпорация «Алроса» заключила договор с Росимуществом на покупку 100% акций ограночного завода «Кристалл» в Смоленске. Сумма сделки — 1,886 миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант».
    «Алроса» купила крупнейшего в стране производителя бриллиантов

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    «Кристалл» — крупнейший производитель бриллиантов в стране и главный их экспортер за рубеж. В Росимуществе заявили, что слияние с «Алросой» позволит «повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании».

    При этом «Кристалл», судя по отчетности, является убыточным предприятием. В последнем публичном отчете, опубликованном в 2016 году, был показан убыток завода в размере 382 миллионов рублей. В 2018 году стоимость предприятия оценивали в 3,6 миллиарда рублей.

    «Алроса» на треть принадлежит Росимуществу, такой же долей владеет Якутия, остальные акции находятся в свободном обращении. Компания добывает около 95% всех алмазов в России.

    С покупкой завода «Алроса» станет меньше зависеть от зарубежных производителей, писал РБК. Издание отмечало, что у компании резко упали продажи из-за проблем с огранкой алмазов в Индии, где производят 90% всех бриллиантов в мире.