Allseas вывела свои трубоукладчики из Балтийского моря

Allseas приостановила укладку труб для российского газопровода 20 декабря. Причиной стала угроза санкций со стороны США.

В новом оборонном бюджете, который в тот же день подписал американский президент Дональд Трамп, предусмотрены санкции за участие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

За введение таких ограничений выступали балтийские страны и Украина. В Еврокомиссии выступили против санкций в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес. В Германии осудили санкции, назвав их вмешательством во внутренние дела, которое затрагивает немецкий и европейский бизнес.

Также в правительстве ФРГ выразили недоумение тем фактом, что санкции, как заявлялось, вводились, чтобы поддержать Украину в газовом споре с Россией. Однако к этому моменту разногласия по этому вопросу были сняты.

В германском кабмине уверены, что «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом Süddeutsche Zeitung заявили источники в правительственных кругах.