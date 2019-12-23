    23 декабря 2019, 03:29

    Allseas вывела свои трубоукладчики из Балтийского моря

    Кирилл Фролов

    Швейцарская компания Allseas, которая занималась строительством «Северного потока — 2», вывела свои трубоукладочные суда из Балтийского моря. Об этом сообщил Bloomberg.
    Allseas вывела свои трубоукладчики из Балтийского моря

    Allseas приостановила укладку труб для российского газопровода 20 декабря. Причиной стала угроза санкций со стороны США.

    В новом оборонном бюджете, который в тот же день подписал американский президент Дональд Трамп, предусмотрены санкции за участие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

    За введение таких ограничений выступали балтийские страны и Украина. В Еврокомиссии выступили против санкций в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес. В Германии осудили санкции, назвав их вмешательством во внутренние дела, которое затрагивает немецкий и европейский бизнес.

    Также в правительстве ФРГ выразили недоумение тем фактом, что санкции, как заявлялось, вводились, чтобы поддержать Украину в газовом споре с Россией. Однако к этому моменту разногласия по этому вопросу были сняты.

    В германском кабмине уверены, что «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом Süddeutsche Zeitung заявили источники в правительственных кругах.