Альфа-банк вернет списанные за карты Alfa-Miles деньги

В ответ на жалобы пользователей карт Alfa-Miles на некорректное списание шести тысяч рублей, в Альфа-банке пообещали вернуть деньги, хотя уточнили, что предупреждали клиентов об увеличении выплаты. Ранее годовое обслуживание этого продукта стоило 599 рублей.

Жалобы от владельцев карт Alfa-Miles начали массово поступать 1 ноября, пишет ТАСС. Клиенты банка заявили, что служба поддержки кредитной организации сообщала о пуш-уведомлениях с сообщением об изменении условий обслуживания, якобы разосланных полторы недели назад. Пользователям заявили, что списание было корректным и деньги им возвращены не будут.

Тем не менее, в Альфа-банке решили вернуть средства клиентам, отменив списание комиссии в ноябре.

«Мы изменили комиссию за обслуживание Alfa-Miles в связи с тем, что не продаем эти карты с мая 2018 — вместо нее предлагаем Alfa Travel с более выгодными условиями. Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание», — сообщили в финансовой организации агентству.

Для того, чтобы 1 декабря шесть тысяч не были списаны вновь, нужно закрыть карты Alfa-Miles, так как этот проект больше работать не будет.

В начале октября Альфа-банк вошел в топ-150 крупнейших эквайеров в мире по числу платежей картами в магазинах.