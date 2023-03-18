Деньги 18 марта 2023, 21:29 Альфа-банк сообщил о восстановлении прохода транзакций по картам Альфа-банк сообщил о возобновлении оплаты по картам после сбоя

Читать 360tv в

Альфа-банк сообщил о восстановлении работы всех своих сервисов и возобновления оплаты по картам. Информация о сбое появилась 18 марта, клиенты банка жаловались, в частности, на невозможность снять деньги в банкоматах, написал ТАСС.

«Все работает. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR-кодам проходила и проходит сейчас», — приводит агентство сообщение представителя банка.

Реклама

Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок при оплате картами Альфа-банка в магазинах. Также отмечалось, что проблемы могли возникнуть с оплатой при помощи QR-кода.

Реклама

Ранее клиенты Альфа-банка сообщили, что организация прекратила проведение транзакций со своих карт. Терминалы при попытке снять наличные деньги не работают.