18 марта 2023, 21:29
Альфа-банк сообщил о восстановлении прохода транзакций по картам
Альфа-банк сообщил о возобновлении оплаты по картам после сбоя
Альфа-банк сообщил о восстановлении работы всех своих сервисов и возобновления оплаты по картам. Информация о сбое появилась 18 марта, клиенты банка жаловались, в частности, на невозможность снять деньги в банкоматах, написал ТАСС.
«Все работает. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR-кодам проходила и проходит сейчас», — приводит агентство сообщение представителя банка.
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Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок при оплате картами Альфа-банка в магазинах. Также отмечалось, что проблемы могли возникнуть с оплатой при помощи QR-кода.
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Ранее клиенты Альфа-банка сообщили, что организация прекратила проведение транзакций со своих карт. Терминалы при попытке снять наличные деньги не работают.
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