Альфа-банк начал расследование утечки клиентских данных

Эксперты Альфа-банка приступили к поискам «крота». Внутреннее расследование должно выявить виновника утечки клиентских данных, которые оказались выставлены на продажу в Сети.

«В Альфа-банке подтверждают, что выявили факт распространения в теневом интернете персональных данных небольшого числа своих клиентов. На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — подтвердил официальный представитель банка. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам представителя кредитной организации, банк инициировал внутреннее расследование. В его ходе предстоит выявить масштаб произошедшего и обстоятельства, в результате которых личные данные клиентов оказались «слиты» в общий доступ. Уже известно, что произошедшее никак не связано с возможными нарушениями и взломами защиты корпоративной информационной системы банка.

«Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов», — заверили в банке.

Как стало известно ранее, в Сети появились объявления о продаже данных держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования». Продавец утверждал, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тысячи клиентов Альфа-банка и около трех тысяч клиентов «АльфаСтрахования».