Акциз на сигареты вырос на 20%

С 1 января ставка акциза на сигареты, папиросы и другие табачные изделия выросла на 20%. Акциз на жидкость для электронных сигарет увеличился на 23,1%.

Ставка акциза на сигареты увеличилась до 2359 рублей за тысячу штук плюс 16% от расчетной стоимости, которая исчисляется, исходя из максимальной розничной цены (но не менее 3205 рублей за тысячу штук). В 2020 году ставка составляла 1966 рублей плюс 14,5% расчетной стоимости.

Акциз на сигары, сигариллы, а также биди и кретек (вид сигарет ручной работы) вырос также на 20% — до 258 рублей за одну сигару и до 3666 рублей за тысячу штук остального ассортимента.

На одну пятую увеличились акцизы на трубочный, курительный, жевательный, кальянный табак — до 3806 рублей за килограмм.

Ставка акциза на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака увеличилась до 60 рублей за штуку. Акциз на жидкости для электронных сигарет вырос на 23,1%, до 16 рублей за миллилитр.

Акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, вырос до 7248 рублей за килограмм.