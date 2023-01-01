Деньги 01 января 2023, 10:31 Акциз на алкогольную продукцию повысили в России ТАСС: с 1 января в России повысили акциз на алкоголь РИА «Новости»

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Акциз на алкогольную продукцию в России повысился с 1 января нового года. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс. Об этом сообщил ТАСС.

С первого дня года акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% увеличится на 4%. Теперь ставка равна 613 рублям за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Эта мера не распространяется пиво, вино, фруктовые и игристые вина, игристых вин.

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При этом на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно акциз тоже вырос и теперь составляет 490 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Это правило также не распространяется на ряд напитков, указанных выше.

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Кроме того, на 3% выросла ставка актива на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло повышается. Теперь за них придется отдавать 34 рубля за литр.