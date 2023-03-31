31 марта 2023, 16:53
Акционеры «Аэрофлота» не получат дивидендов за 2022 год
Совет директоров «Аэрофлота» отказался от выплаты дивидендов по итогам 2022 года
Владельцы акций компании «Аэрофлот» не получат дивиденды за 2022 год, так как фирме нужны средства для обеспечения стабильности бизнеса. Об этом заявили в официальном релизе перевозчика по итогам заседания совета директоров.
Участники встречи обсудили годовые итоги работы компании, а также ее планы и дальнейшее развитие с учетом восстановления перевозок. Обсуждая показатели прошлого отчетного периода участники отметили положительную динамику и увеличение количества рейсов. Конкретные финансовые показатели компания не раскрыла.
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В ходе обсуждения вопроса о подходах к распределению чистой прибыли и убытков члены совета директоров отметили, что в нынешних условиях деньги лучше оставить на счетах компании для обеспечения запаса ликвидности и продолжения стабильной работы.
В пресс-службе подчеркнули, что сохранили приверженность к политике выплаты дивидендов акционеров и обязательно вернутся к этому вопросу в будущем, чтобы решить в интересах самой компании и владельцев ценных бумаг.
На фоне сообщения об отказе о выплате дивидендов акции «Аэрофлота» на Мосбирже потеряли 4,7% от своего курса. Средняя стоимость одной бумаги на момент написания материала составила 31,2 рубля.
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