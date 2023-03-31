Деньги 31 марта 2023, 16:53 Акционеры «Аэрофлота» не получат дивидендов за 2022 год Совет директоров «Аэрофлота» отказался от выплаты дивидендов по итогам 2022 года РИА «Новости»

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Владельцы акций компании «Аэрофлот» не получат дивиденды за 2022 год, так как фирме нужны средства для обеспечения стабильности бизнеса. Об этом заявили в официальном релизе перевозчика по итогам заседания совета директоров.

Участники встречи обсудили годовые итоги работы компании, а также ее планы и дальнейшее развитие с учетом восстановления перевозок. Обсуждая показатели прошлого отчетного периода участники отметили положительную динамику и увеличение количества рейсов. Конкретные финансовые показатели компания не раскрыла.

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В ходе обсуждения вопроса о подходах к распределению чистой прибыли и убытков члены совета директоров отметили, что в нынешних условиях деньги лучше оставить на счетах компании для обеспечения запаса ликвидности и продолжения стабильной работы.

В пресс-службе подчеркнули, что сохранили приверженность к политике выплаты дивидендов акционеров и обязательно вернутся к этому вопросу в будущем, чтобы решить в интересах самой компании и владельцев ценных бумаг.

На фоне сообщения об отказе о выплате дивидендов акции «Аэрофлота» на Мосбирже потеряли 4,7% от своего курса. Средняя стоимость одной бумаги на момент написания материала составила 31,2 рубля.