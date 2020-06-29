Акционерам Сбербанка пообещали «хорошие» дивиденды

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал хорошие дивиденды акционерам. Их размер определят в сентябре.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды. Кризисную ситуацию проходим с приличным запасом и очень благодарны президенту страны и правительству за то, что дали нам возможность отсрочить принятие решения на осень, чтобы осмотреться. Пока мы оптимистичны», — сказал Герман Греф в интервью ТАСС.

Правление Сбербанка примет решение по дивидендам в августе, окончательный итог подведут на собрании акционеров в сентябре.

Греф напомнил, что до кризиса на оплату дивидендов было заложено 50% чистой прибыли, то есть примерно 430 миллиардов рублей.

В начале апреля Центробанк дал рекомендацию банкам провести годовые собрания, где будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год, в конце августа — сентябре. Тем, кто уже назначил собрания на более ранний срок, посоветовали их перенести.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила, что для банков было бы разумно отказаться от дивидендов в этом году или хотя бы уменьшить их размер.