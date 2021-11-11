Акцию «Зеленый день» запустили к 180-летию «Сбера»

«Сбер» отмечает 180-й день рождения. В честь праздника компания запустила специальную акцию, предусматривающую скидки на потребительские кредиты, вклады, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты.

«Не так давно мы изменили традицию и вместо того, чтобы принимать подарки, мы начали дарить подарки. И в этот „Зеленый день“ мы сделали так, что он становится самым выгодным днем в году», — сказал зампредседателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Ганиев.

Мы делаем скидки практически на все наши продукты — как финансовые, так и нефинансовые. Мы подготовили вам сюрпризы по нашим умным устройствам — таким, как SberBox или SberPortal, SberBox Top. Кроме того, наш флагманский продукт «СберПрайм» сейчас будет на специальных условиях для наших клиентов Сергей Ганиев заместитель председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк».

Источник фото: телеканал «360»

Также клиенты «Сбера» сейчас могут бесплатно посмотреть более двух тысяч фильмов на онлайн-сервисах, заказать продукты с 15% скидкой и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

Подарки ждут и корпоративных клиентов. «Зеленая неделя» для бизнеса продлится с 11 по 17 ноября.