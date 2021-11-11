facebook_pixel
    11 ноября 2021, 19:17

    Акцию «Зеленый день» запустили к 180-летию «Сбера»

    Сбер запустил скидочные акции в честь 180-го дня рождения

    Анастасия Максимовских, Ирина Журавлева

    «Сбер» отмечает 180-й день рождения. В честь праздника компания запустила специальную акцию, предусматривающую скидки на потребительские кредиты, вклады, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты.

    Акцию «Зеленый день» запустили к 180-летию «Сбера»

    «Не так давно мы изменили традицию и вместо того, чтобы принимать подарки, мы начали дарить подарки. И в этот „Зеленый день“ мы сделали так, что он становится самым выгодным днем в году», — сказал зампредседателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Ганиев.

    Мы делаем скидки практически на все наши продукты — как финансовые, так и нефинансовые. Мы подготовили вам сюрпризы по нашим умным устройствам — таким, как SberBox или SberPortal, SberBox Top. Кроме того, наш флагманский продукт «СберПрайм» сейчас будет на специальных условиях для наших клиентов

    Сергей Ганиевзаместитель председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк».
    Акцию «Зеленый день» запустили к 180-летию «Сбера» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Также клиенты «Сбера» сейчас могут бесплатно посмотреть более двух тысяч фильмов на онлайн-сервисах, заказать продукты с 15% скидкой и многое другое.

    Акцию «Зеленый день» запустили к 180-летию «Сбера» | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Подарки ждут и корпоративных клиентов. «Зеленая неделя» для бизнеса продлится с 11 по 17 ноября.