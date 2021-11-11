Акцию «Зеленый день» запустили к 180-летию «Сбера»
Сбер запустил скидочные акции в честь 180-го дня рождения
«Сбер» отмечает 180-й день рождения. В честь праздника компания запустила специальную акцию, предусматривающую скидки на потребительские кредиты, вклады, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты.
«Не так давно мы изменили традицию и вместо того, чтобы принимать подарки, мы начали дарить подарки. И в этот „Зеленый день“ мы сделали так, что он становится самым выгодным днем в году», — сказал зампредседателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Ганиев.
Мы делаем скидки практически на все наши продукты — как финансовые, так и нефинансовые. Мы подготовили вам сюрпризы по нашим умным устройствам — таким, как SberBox или SberPortal, SberBox Top. Кроме того, наш флагманский продукт «СберПрайм» сейчас будет на специальных условиях для наших клиентов
Также клиенты «Сбера» сейчас могут бесплатно посмотреть более двух тысяч фильмов на онлайн-сервисах, заказать продукты с 15% скидкой и многое другое.
Подарки ждут и корпоративных клиентов. «Зеленая неделя» для бизнеса продлится с 11 по 17 ноября.