Акция «Черная пятница» стартовала в Совкомбанке для всех держателей карты рассрочки «Халва»

В Совкомбанке стартовала «Черная пятница» для всех держателей карты «Халва». Участники акции смогут получить рассрочку на 24 месяца на все покупки у партнеров, а также поучаствовать в розыгрыше одного миллиона рублей.

Акция пройдет с 1 по 28 ноября. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк». В этот момент к карте автоматически подключится подписка «Халва.Десятка», которая даст 10 месяцев рассрочки без процентов на все покупки у партнеров. При этом с 15 по 28 ноября рассрочка на все покупки у партнеров вырастет до 24 месяцев.

«„Черная пятница“ — самый популярный и ожидаемый период распродаж во всем мире. В отличие от традиционной акции, которая обычно длится не более недели в конце ноября, „Черная пятница“ для держателей карты „Халва“ будет идти почти месяц. В этот период наши клиенты смогут делать любые покупки в длительную рассрочку у всех партнеров системы рассрочки „Халва“. На сегодняшний день наша партнерская сеть насчитывает свыше 240 тысяч офлайн- и онлайн-ретейлеров», — рассказал директор национальной системы рассрочки «Халва» Совкомбанка Александр Дворский.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, нужно сделать не менее пяти покупок в период акции — с 1 по 28 ноября. Их общая сумма должна составить 10 тысяч рублей. Среди участников, которые зарегистрируются в приложении с 1 по 14 ноября, разыграют пять призов по 100 тысяч рублей. При этом участники, которые присоединятся к акции с 15 по 28 ноября, смогут побороться за один из 10 призов по 50 тысяч рублей.

Имена победителей станут известны до конца года. При этом они получат денежные средства до 15 февраля 2022 года.