Акции водки «Белуга» резко выросли на Мосбирже

Акции водки «Белуга» в четверг, 18 февраля, выросли на 32%. Ценные бумаги одного из крупнейших производителей алкоголя в России сейчас стоят около 5650 рублей.

С начала года акции компании поднялись в цене в два раза, рост стоимости ценных бумаг начался 12 февраля. Об этом сообщил сайт InvestFuture.

Как сообщает РИА «Новости», объем торгов акциями компании «Белуга Групп» впервые в их истории превысил один миллиард рублей в день. Эксперты считают, что из-за роста объемов торгов и взлета за последние три недели покупка акций компаниями может быть рискованной для новых покупателей.

«Для рядового частного инвестора с учетом доступной информации покупка акций по текущим уровням предполагает повышенный риск из-за сильной перекупленности. Все аргументы в пользу роста косвенные и требуют подтверждения. Действующим инвесторам имеет смысл задуматься над фиксацией прибыли, новым инвесторам стоит дождаться более подробной информации о планах менеджмента и корпоративных новостях», —пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов агентству.

Один из крупнейших производителей водки — Beluga Group — является одним из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями, винным хозяйством, собственной системой дистрибьюции и сетью розничных магазинов «Винлаб». В портфель брендов компании входят, в частности, водка марок Beluga, «Мягков» и «Беленькая», шампанское Vogue, бренди «Золотой резерв».