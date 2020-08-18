Акции Tesla достигли нового максимума

Американская компания-производитель автомобилей Tesla выросла в цене. Акции корпорации подорожали более чем на 10%, превысив 1,8 тысячи долларов на торгах в США. Это абсолютный рекорд для Tesla.

В 22:59 по московскому времени рост стоимости акций фиксировался на уровне 11,20%. Одна единица торговалась по 1835,64 доллара. Максимальное значение составило 1845,86 доллара за штуку.

Такой рост объясняется ожиданием увеличением спроса на продукцию компании в Китае.

Стоимости в тысячу долларов акции Tesla достигли в начале июня 2020 года. В июле аналитики предположили, что стоимость их будет расти до 2,3 тысячи долларов за штуку. Чем был потрясен основатели и глава компании Илон Маск.