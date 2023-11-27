Деньги 27 ноября 2023, 13:10 Акции СПБ Биржи упали почти на 35% из-за иска о банкротстве Дело о банкротстве СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы Unsplash

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Акции СПБ Биржи упали на 34,89% до 63,8 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10:28 снижение замедлилось до 6,12%, а цена бумаг восстановилась до 92 рублей. Обвал котировок произошел на фоне сообщений о том, что торговая площадка подала на банкротство.

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Дело СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда столицы. Имя заявителя, сумма претензий и другие подробности в карточке не указаны. Заявление зарегистрировали 24 ноября и пока не приняли к производству.

При этом представители СПБ Биржи заявили, что не подавали документов о признании себя банкротом. Там подчеркнули, что торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием.

Юрист Борис Романов в беседе с «Известями» отметил, что кто-то мог направить в суд заявление о банкротстве якобы от имени СПБ Биржи с целью заработать на просадке акций.