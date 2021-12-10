Акции Peloton обвалились после выхода новых серий «Секса в большом городе»

Стоимость акций компании Peloton, выпускающей велотренажеры, упала на 11,33% после выхода сиквела телесериала «Секс в большом городе». В первом эпизоде после тренировки на тренажере скончался один из главных героев прошлых серий шоу.

Зрителям придется распрощаться с мистером Бигом, сообщил телеканал CNBC. Именно он умер на велотренажере Peloton: у возлюбленного Керри Брэдшоу произошел сердечный приступ.

За одну ценную бумагу после его смерти на торгах давали 40,69 долларов. Снижение продолжилось и в пятницу — акции подешевели еще на 3,4%.

Падению нашли еще одно объяснение: банк Credit Suisse 10 декабря снизил целевую цену на акции компании со 112 до 50 долларов, а рейтинг бумаг сменил с «выше рынка» на «нейтральный».

В защиту велотренажеров Peloton выступила профилактический кардиолог и член консультативного совета компании по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум. По ее словам, мистер Биг умер из-за своего «экстравагантного образа жизни».

«Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску», — процитировала газета Indереndеnt Стейнбаум, напомнившую об аналогичном приступе у героя в шестом сезоне «Секса в большом городе».

Продолжение культового сериала получило название «И просто так». Действие в нем разворачивается спустя 20 лет после событий в «Сексе в большом городе». В сериале снова снялись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, а также Крис Нот. Игравшая Саманту Джонс Ким Кэтролл отказалась участвовать в проекте.