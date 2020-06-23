Акции «Яндекса» взлетели в цене после предложения Путина о «налоговом маневре» для IT-компаний

Акции «Яндекса» выросли на 6,22% после слов Владимира Путина о «налоговом маневре» для IT-компаний. Для них снизятся страховые взносы с 14% до 7,6% и налоговая ставка на прибыль с 20% до 3%.

График изменения стоимости акций «Яндекса»

«Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний», — сказал президент в обращении к россиянам. Таким образом теперь для подобного бизнеса страховые взносы составят 7,6%, а налог на прибыль 3%.

При это в СМИ еще вчера появились сообщения о том, что премьер-министр Михаил Мишустин выступил с предложением снизить налоговые и страховые ставки для IT-компаний. Речь шла также о том, чтобы сделать такие нововведение бессрочными. Кроме этого Мишустин планировал отменить НДС рекламы софта на иностранных цифровых площадках. Всем этим смогут воспользоваться компании, у которых 90% дохода идет от продажи программ и их разработки.

После слов президент акции Яндекса выросли в цене, правда потом рост замедлился. Сейчас стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже составляет 3 331,2 рубля.