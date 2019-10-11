Акции «Яндекса» упали более чем на 20% из-за отказа от такси

Акции «Яндекса» упали более чем на 20% — до уровня декабря 2018 года. Это произошло после того, как стало известно об отказе компании от покупки активов сервиса такси «Везет».

Как сообщило агентство экономической информации «Прайм», в ходе торгов акции «Яндекса» на Мосбирже падали на 20,3% — до 1855 рублей. На американской фондовой бирже NASDAQ ценность бумаг снизилась на 17,4% — до 29,37 доллара (1881,29 рубля).

На фоне падения стоимости объем торгов акциями «Яндекса» взлетел почти до 8,5 миллиарда рублей, что является рекордом компании на Московской бирже.

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Ранее ФАС объявила, что «Яндекс.Такси» отозвало из ведомства ходатайство о покупке активов компании «Везет». В то же время в «Яндексе» сообщили, что после отзыва ходатайства они подали новое из-за изменения структуры сделки. В соглашение, в частности, добавили сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро». В ФАС информацию о новом ходатайстве не подтвердили.

В ТАСС падение стоимости акций объяснили новостями о законопроекте о значимых информационных ресурсах. 10 октября на заседании комитета Госдумы по информационной политике представитель Минкомсвязи объявил, что министерство дало отрицательный отзыв на ограничение иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%.