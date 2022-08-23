После заявления об обмене активами, акции компаний «Яндекс» и VK выросли в цене, сообщила «Газета.ru». Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что сделка положительно скажется на качестве сервисов.

По его словам, в условиях непростой экономической и международной ситуации компании сумели найти варианты дальнейшего развития.

«Нам остро не хватает конкурента американскому YouTube. Уверен, что на базе „Дзен“ и видеоплатформы VK, которая до этого была скована возможностями социальной сети, вырастет видеосервис, и надеюсь, что он станет конкурентом», — заявил Горелкин.

Во вторник сообщили, что компания VK купит сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, а также станет собственником «Дзена» и «Новостей». До конца текущего года стороны планируют завершить сделку. По соглашению сторон, VK в дальнейшем передаст Delivery Club «Яндексу». Там уже заявили, что сервис сохранит название и партнеров. Пользователи не почувствуют сильных изменений, пообещал руководитель «Яндекс Еды» Роман Маресов.