Акции IT-гигантов пошли вниз и утянули за собой фондовый рынок США

Лидерами по падению оказались ценные бумаги Apple, Tesla и Amazon. После пяти месяцев постоянного роста потеряли в общей сложности не менее 4,6% от накопленного запаса. Среди других компаний, чьи ценные бумаги пошли вниз, Microsoft, Google и Facebook.

Рынок насытился ценными бумагами IT-сектора, а огромное количество аукционов на ограниченное число акций технологических гигантов привело к тому, что их стали продавать дешевле. В итоге цены пошли вниз, говорится в исследовании Saxo Bank, на которое ссылается агентство.

Как пояснил директор инвестиционной компании Tactical Alpha LLC Алек Янг, акции технологический компаний были слишком перекуплены. Большинство новых инвесторов тратили сэкономленные во время карантина деньги. В начале недели Apple и Tesla, видя интерес инвесторов, провели дробление своих акций, чтобы найти как можно больше покупателей. В итоге их ценные бумаги перенасытили рынок.

«В дальнейшем будут лидировать другие направления», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что сейчас начнется рост тех компаний, чьи ценные бумаги падали на время введения карантинных мер. В частности, это международные перевозчики. Они начали возобновлять свою деятельность и пошли в рост.

На этой неделе владелец компании Tesla Илон Маск достиг третьего места самых богатых людей мира, увеличив свое состояние на более чем 111,3 миллиарда долларов за счет удорожания акций его фирмы. Это произошло как раз из-за дробления и удешевления ценных бумаг, которые привлекли малых трейдеров. Сколько потеряла Tesla после падения акций в цене, пока не известно.