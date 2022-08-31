Акции «Газпрома» взлетели на 18,5% на открытии торгов на Мосбирже

Акции «Газпрома» подскочили на 18,5% в начале торгов на Московской бирже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость акций повысилась до 241,82 рубля, то есть до максимально возможного пока уровня.

Forbes пояснил возникновение верхней границы ценового коридора. Перед открытием торгов Мосбиржа повысила ее до 241,82 рубля. По данным издания, 30 августа бумаги «Газпрома» подорожали на 7,4%.

После закрытия торгов стало известно, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие из расчета 51,03 рубля на акцию. Планируется, что общий объем выплаты превысит 1,2 триллиона рублей, но ее еще должны утвердить акционеры. Внеочередное собрание намечено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что иностранные банки, которые собирались уйти из России, потеряют миллиарды из-за укрепления рубля. Доходы от российских активов резко выросли, так что теперь зарубежные финансовые организации потеряют в разы больше, если все же решат покинуть рынок.