07 августа 2023, 17:20
Акции «Детского мира» арестовали по заявлению банка «Открытие»
Суд арестовал пакет из 5% акций Goldman Sachs в «Детском мире» по заявлению «Открытия»
Пятипроцентный пакет акций «Детского мира», принадлежащий американской компании Goldman Sachs Group, арестовали по заявлению банка «Открытие», сообщил «Интерфакс». Решение принял Арбитражный суд Москвы.
Представители «Открытия» обратились в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности на сумму 614,7 миллиона рублей. В Goldman Sachs International отказались исполнять обязательства перед кредитной организацией, аргументируя это введенными против нее санкциями со стороны США и Великобритании. Истец попросил ввести обеспечительные меры, потому что иностранная компания начала избавляться от российских активов.
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Суд пошел навстречу банку и арестовал пятипроцентный пакет акций «Детского мира», принадлежащий Goldman Sachs Group.
«Представленные истцом доказательства свидетельствуют о наличии невозможности в будущем исполнения судебного акта за счет обращения взыскания на имущество ответчиков, расположенного на территории РФ», — объяснили решение в суде.
В марте прошлого года «Детский мир» заморозил цены на ряд товаров. В их числе — подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, одежда и обувь.
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