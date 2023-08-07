Деньги 07 августа 2023, 17:20 Акции «Детского мира» арестовали по заявлению банка «Открытие» Суд арестовал пакет из 5% акций Goldman Sachs в «Детском мире» по заявлению «Открытия» РИА «Новости»

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Пятипроцентный пакет акций «Детского мира», принадлежащий американской компании Goldman Sachs Group, арестовали по заявлению банка «Открытие», сообщил «Интерфакс». Решение принял Арбитражный суд Москвы.

Представители «Открытия» обратились в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности на сумму 614,7 миллиона рублей. В Goldman Sachs International отказались исполнять обязательства перед кредитной организацией, аргументируя это введенными против нее санкциями со стороны США и Великобритании. Истец попросил ввести обеспечительные меры, потому что иностранная компания начала избавляться от российских активов.

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Суд пошел навстречу банку и арестовал пятипроцентный пакет акций «Детского мира», принадлежащий Goldman Sachs Group.

«Представленные истцом доказательства свидетельствуют о наличии невозможности в будущем исполнения судебного акта за счет обращения взыскания на имущество ответчиков, расположенного на территории РФ», — объяснили решение в суде.

В марте прошлого года «Детский мир» заморозил цены на ряд товаров. В их числе — подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, одежда и обувь.