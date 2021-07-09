Акции Applе обновили исторический рекорд по стоимости

Цена акций американской компании Apple побила исторический рекорд, перевалив за 145 долларов. Это произошло после общего коррекционного роста фондовых рынков США.

Согласно данным TradingView, к 20:18 по московскому времени акции компании подорожали на 1,45%. Стоимость бумаг составила 145,32 доллара. При этом максимальная цена за торговую сессию достигала отметки 145,64 доллара.

Предыдущий рекорд Apple поставила 25 января 2021 года. Тогда стоимость акций компании выросла до 145,09 долларов, напомнила «Газета.ru». Сейчас капитализация Apple составляет 2,4 триллиона долларов. При этом основные фондовые индексы США повышаются на 0,8-1,2%.

В конце июня консалтинговая компания Kantar составила рейтинг самых дорогих брендов мира. Американская компания получила вторую строчку списка. В 2020 году стоимость Аррlе выросла на 74% и достигла 612 миллиардов долларов. Компания уступила первое место Amazon, чья цена увеличилась на 64% и составила почти 684 миллиарда долларов. Третью строчку отдали Google (458 миллиардов долларов).