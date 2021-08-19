Акции Alibaba обвалились до рекордного минимума
Акции компании Alibaba упали до 160,3 гонконгских доллара (20,57 американских доллара). Это рекордно низкий показатель. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Чуть позже они немного выросли в цене и составили 162,1 гонконгских доллара (20,81 американских доллара). Снижение составило 5,54%.
По данным СМИ, причиной такого падения стали китайские власти, которые планируют ввести новые ограничения в стране. Они буду касаться водителей, которые работают в крупных интернет-компаниях, а также сервисов видеостриминга.