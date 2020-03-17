Акции «Аэрофлота» упали на 7,1%

Вторник стал неудачным днем для ПАО «Аэрофлот». Во время торгов на Московской бирже акции перевозчика обновили падали до 7,1% к уровню закрытия прошлой сессии и достигали 63,8 рубля за акцию, что на 7,1% ниже, чем вчерашний показатель.

Судя по представленному графику, компании удалось немного отыграть падение и за одну акцию предлагали 64,38 рубля, но после цена снова пошла вниз и на 16:40 (мск) составляет 64,18 рубля.

Падение ценных бумаг перевозчика происходит на фоне отмены рейсов. Так «Аэрофлот» объявил, что с 15 марта и до конца апреля прекращает полеты в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение Росавиации, с 16 марта в силу вступило новое ограничение. На фоне распространения коронавируса российским перевозчикам разрешили летать только в столицы страны ЕС, а также в Лондон, Женеву и Осло.

Также авиакомпании могут совершать только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения россиян домой.

Закрытие международных маршрутов на фоне коронавируса и растущие расходы из-за ослабления рубля могут стать причиной банкротства авиаперевозчиков. С таким заявлением на заседании коллегии Росавиации выступил глава ведомства Александр Нерадько. Как сообщили Ведомости», он отметил, что перевозчики уже сообщили об 1,7 миллиарда рублей упущенной маржинальной прибыли. По предварительной оценке, убытки от закрытия рейсов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.