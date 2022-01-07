Актриса Джулия Фокс подтвердила роман с мужем Кардашьян

Американская актриса Джулия Фокс призналась изданию Interview, что состоит в романтических отношениях с рэпером Канье Уэстом.

Ранее девушка приняла участие в совместной фотосессии с Уэстом, на которой и рассказала о свидании.

«Мы встретились в Майами перед Новым годом, это была мгновенная связь. Эта энергия невероятна, он заставил меня и друзей веселиться практически всю ночь. Мы решили продолжить и слетали в Нью-Йорк на один из театральных спектаклей», — рассказала Фокс.

Девушка поразилась пунктуальности Уэста, он успел в театр к семи часам, тогда как его самолет приземлился в шесть. Также ее удивил гостиничный номер рэпера, который был полон новой одежды, сообщила «Газета.ru».

«Это просто мечта любой девушки! Не знаю, как он все успел это сделать, было похоже, будто я в мультфильме „Золушка“. Кто делает такие вещи на втором свидании?! Не знаю, куда все заведет, но пока все очень органично», — рассказала 31-летняя Фокс.

Отметим, что в настоящее время Уэст находится в разводе со своей супругой, фотомоделью Ким Кардашьян, от которой у него четверо детей.