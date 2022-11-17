Деньги 17 ноября 2022, 10:14 Активы сбежавших из страны бизнесменов предложили заморозить Представитель Совфеда Кутепов: деньги сбежавших из страны бизнесменов надо вложить в СВО freepik

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В России предложили заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Письмо с соответствующим предложением Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, передал ТАСС.

Он предложил перенаправлять эти суммы на финансирование спецоперации. Также можно направить замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных на восстановление Крымского моста, и на восстановление инфраструктуры на территории СВО.

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«В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки», — сказал Кутепов, добавив, что сейчас следует запретить совершать новые сделки этими лицами.

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Если Запад конфискует зарубежные активы России, властям придется изымать имущество частных инвесторов из недружественных государств, заявил ранее Дмитрий Медведев. Он добавил, что у страны просто не останется другого выбора.