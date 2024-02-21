Деньги 21 февраля 2024, 19:53 Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства Суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства РИА «Новости»

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Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В решении суда указали, что в доход государства обращены все акции АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех.

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В 2019 году в отношении основателя холдинга Сергея Петрова и других руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода ими средств за границу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы холдинга. Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года.