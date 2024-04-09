Деньги 09 апреля 2024, 06:39 Активы сельхозпроизводителя «АгроТерра» достались Росимуществу Путин подписал указ и передал Росимуществу активы компании «АгроТерра» РИА «Новости»

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Активы компании «АгроТерра» перешли во временное управление Росимуществом. Указ президента России Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

В список движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц, в отношении которых ввели временное управление, внесли изменения. Росимуществу передали доли Agro Terra Investments B.V. и Agro Investments Limited в уставном капитале «Капитал АгроФинанс», доли AgroTerra Holdings B.V., Agro Investments Limited и «Капитал АгроФинанс» в компании «АгроТерра».

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Во временное управление перешли также доли «АгроСистем» и NAP Finance B.V. в компании «АгроСистема-Регионы», а также принадлежащие последней и NAP Finance B.V. акции компании «АгроСистема». Указ вступил в силу со дня опубликования, то есть 8 апреля.

Компанию «АгроТерра» основали в 2008 году. Она специализировалась на производстве сельхозпродукции, в том числе пшеницы и кукурузы, а также оказании услуг другим агропроизводителям.

Росимуществу передали во временное управление Ульяновский станкостроительный завод. Предприятие принадлежало DMG Mori.