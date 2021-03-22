Минфин предупредил о росте рисков ареста активов за рубежом

Увеличились риски блокировки и ареста российских активов за рубежом. Защититься от них можно с помощью предоставления иностранным правительствам кредитов на покупку товаров из России. Об этом заявил Минфин.

Министерство предупредило о росте риска блокировки и ареста российских активов в США и странах Западной Европы. В качестве средства зашиты Минфин предложил часть свободных денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) предоставлять на закупки российской продукции. Речь идет о межгосударственных кредитах, сообщила газета «Известия».

Сейчас существенно снижены возможности занять деньги. Более того, средства необходимы для защиты экономики и населения от последствий пандемии. Но отказаться от своих обязательств перед иностранными партнерами нельзя. В связи с этим министерство предложило выдавать деньги ФНБ в виде кредитов другим странам.

В пояснительной записке отмечается, что благодаря финансированию экспортных контрактов смогут развиваться перспективные отрасли экономики России. Сейчас правительство продолжает работать над поправками в Бюджетный кодекс об управлении средствами фонда.