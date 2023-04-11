Деньги 11 апреля 2023, 12:15 Аксенов озвучил сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове Глава Крыма Аксенов: Сбербанк откроет отделения в Севастополе и Ялте до конца года РИА «Новости»

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Первые отделения Сбербанка в Крыму появятся уже до конца года. Сначала планируется открыть офисы в Ялте и Симферополе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщило РИА «Новости».

«Они (Сбербанк — прим. ред.) сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют», — сказал Аксенов.

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По его словам, в Севастополе офис появится на улице Ленина, около Крымского музыкального театра. Модульную конструкцию должны установить уже в этом году.

«Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции», — отметил Аксенов.

Также отделения «Сбера» откроются в Евпатории, Керчи и других городах полуострова. О том, что Сбербанк начнет работать в Крыму, стало известно в январе 2023 года. Финансовая организация установила в регионе около 30 своих банкоматов.

Ране стало известно, что список подлежащих национализации активов бизнесменов Украины в скором времени расширят в Крыму. Аксенов говорил, что такое имущество будут продавать на торгах начиная с июня.