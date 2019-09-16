Аксаков рассказал, как рост цен на нефть повлияет на экономику России

Парламентарий Анатолий Аксаков отметил, что повышение стоимости нефти повлечет за собой дополнительные доходы в государственный бюджет. Однако, по его словам, это будет продолжаться короткое время.

«Дополнительные доходы в бюджет. Но я думаю, что через несколько недель все это восстановится. А так — краткосрочно, да, будем повышать наше национальное благосостояние», — сказал депутат.

Также Аксаков отреагировал на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ, сообщил сайт «Экономика Сегодня». Парламентарий отметил, что в скором времени ситуация с Ираном прояснится.

«Ситуация с причастностью Ирана успокоится, тем более Йемен все взял на себя. Уверен, по Йемену будет приниматься решение, там необходимо урегулировать ситуацию. Возможно, это будет обсуждено в ООН и дальше какие-то решения будут приняты», — заключил Анатолий Аксаков.