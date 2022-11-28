28 ноября 2022, 15:09
Аксаков озвучил условие России по поставкам зерна за рубеж
Россия возобновит поставки зерна за рубеж после подключения Россельхозбанка к SWIFT
Россия возобновит поставки зерна за рубеж после подключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он напомнил, что Россия — крупнейший мировой производитель зерна, а в этом году был рекордно большой урожай.
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Аксаков заявил, что страна готова продавать другим странам излишки этого продукта питания.
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«В ответ ставим вопрос о том, чтобы также поставки зерна могли финансово обслуживаться банком профильным», — сказал он.
По его словам, таким финансовым оператором является Россельхозбанк. Также Аксаков заявил, что в Европе осознают необходимость этого шага. При этом он отметил, что подключение Россельхозбанка к SWIFT нужно только для расчетов с так называемыми недружественными государствами. Для денежных операций со странами-партнерами используется система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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Россия
зерновая сделка
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