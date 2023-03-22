Деньги 22 марта 2023, 10:04 АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России АКРА: спад экономики России в 2023 году снизится до 1-1,5% Pxhere

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Прогнозируемое снижение ВВП России в 2023 году составит 1-1,5%. Таким мнением поделились эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА. Их процитировало РИА «Новости».

Они поделились обновленным прогнозом в материале, обнародованном 22 марта. Также эксперты из АКРА поделились альтернативными сценариями прогноза на период с 2023 по 2025 год.

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Разработанный ими основной вариант развития событий гласит, что снижение ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 1-1,5%. По мнению экспертов, в следующем году упадок также замедлится и уже перейдет в рост на 0,8-1,8%, Еще через год, в 2025-м — на 0,4-1,6%.

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При этом еще в декабре прошлого года при составлении прогноза аналитики АКРА предполагали, что снижение ВВП РФ в 2023 году составит 2,8%, а в 2024 году показатель вырастет на 1,3%. При этом рост мировой экономики оценивается в 1,3-1,8% в этом году после роста на 2,8% в прошлом.