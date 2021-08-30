АКРА: на антикризисные социальные выплаты уйдет 450-500 миллиардов рублей

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) заявило, что на социальные антикризисные меры в России государство потратит 450-500 миллиардов рублей. Более 90% уйдет на выплаты пенсионерам. Об этом говорится в аналитическом комментарии агентства, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450-500 миллиардов рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам. Данная оценка совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств», — сказано в материале.

Аналитики считают, что последствиями данных выплат станет прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9%, а также незначительный рост инфляции (+0,2%). Кроме того, выплаты будут краткосрочным стимулом для развития экономической активности.

По мнению экспертов, федеральный бюджет станет менее сбалансированным, но даже с новыми выплатами он останется профицитным в 2021 году.

Российское правительство 17 августа выделило 21 миллиард рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Позже глава государства Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, а военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты — по 15 тысяч.