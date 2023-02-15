Деньги 15 февраля 2023, 16:58 Академик Гарегин Тосунян оценил идею ипотеки под 5%

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В Госдуме предложили запустить ипотеку на жилье в новостройках под 5% и не использовать при этом бюджетные средства, но у этой идеи есть два подводных камня. Об этом ИА НСН сказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

По его мнению, подобная инициатива обернется большей, чем кажется, нагрузкой на банки. Кроме того, такую привилегию, выдавать ипотеку под 5%, могут позволить лишь небольшому числу кредитных организаций. Что в итоге приведет к перекосам на рынке.

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«Вот два подводных камня — либо это окажет дополнительную нагрузку на банки, либо вызовет грубейшие нарушения конкурентной среды» — сказал Гарегин Тосунян.

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