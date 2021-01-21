Ак Барс Банк начал выдавать льготные кредиты столичному бизнесу

Зарегистрированные в Москве предприятия теперь могут получить льготный кредит в Ак Барс Банке. Благодаря подписанному правительством соглашению можно взять до 35 миллионов рублей по ставке не более 7% годовых.

Соглашение о выдаче льготных кредитов финансовая организация заключила с правительством Москвы. Получить до 35 миллионов рублей могут компании малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в столице. При этом ставка в Ак Барс Банке не будет превышать 7% годовых.

Воспользоваться льготной ставкой можно при получении нового кредита до 1 июля 2021 года. Исключение составляет только овердрафт. Кроме того, за счет субсидирования возможно уменьшить процентную ставку по кредитам, взятым до 15 апреля 2020 года. Полученные деньги можно направить на пополнение оборотных средств или инвестиции.

Ак Барс Банк является участником многих государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Также финансовая организация оказывает помощь в получении льготных кредитов. Банк предлагает несколько кредитных программ.