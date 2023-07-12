Деньги 12 июля 2023, 12:33 «Ак Барс Арена» модернизирует турникеты за 2,7 миллиона рублей

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На модернизацию футбольного стадиона в Казани потратят 2,7 миллиона рублей. Соответствующую заявку разместили на сайте госзакупок, рассказал Inkazan.ru.

К началу матча за суперкубок России, который пройдет 15 июля, подрядчик должен будет закончить работы. Это не все обновления, которые ждут «Ак Барс Арена». Также здесь установят цинковые фан-барьеры в объеме 570 штук, на которые потратили более четырех миллионов рублей. Еще почти полтора миллиона рублей пошли на усовершенствование системы досмотра.

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