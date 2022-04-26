Айтишники подали 900 заявок на получение отсрочки от армии

За неделю российские IT-компании подали более 900 заявок на отсрочку от армии для двух тысяч своих специалистов, сообщил РИА «Новости» глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Прием заявок стартовал на портале госуслуг 19 апреля. Участвовать в программе могут только аккредитованные компании, а их сотрудники, получатели отсрочки, должны соответствовать нескольким критериям, например, официальное оформление и стаж не меньше 11 месяцев или трудоустройство в течение года после получения диплома. Полный список условий опубликован на сайте Минцифры РФ.

Заявления можно подавать до 1 мая, а спустя месяц призывная комиссия начнет принимать решения.

Наряду с отсрочкой от армии российских айтишников в условиях кризиса решено было поддержать льготной ипотекой. Тем временем в Подмосковье IT-компании смогут получать специальные гранты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать программу для молодых компаний из этой отрасли.