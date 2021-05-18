Аграрии пожаловались на подорожавшие удобрения

Ставропольские аграрии предупредили, что из-за подорожавших удобрений урожай зерновых культур может снизиться и вызвать рост цен на муку и хлеб. Об этом сообщил РБК.

Аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения. С таким предложением к полпреду президента РФ в СКФО Юрию Чайке обратился глава ставропольского отделения «Деловой России» Денис Слинько.

В частности, подорожал аммофос, необходимый для озимых культур, в том числе пшеницы. Глава совета директоров сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко посетовал, что по сравнению с прошлым годом аммофос подорожал в два раза. Согласно данным Росстата, тонна аммофоса в марте этого года обходилась российским аграриям в 24,7 тысячи рублей, а это почти на 60% дороже, чем в марте 2020-го.

Минеральные удобрения — основная статья расходов при проведении озимого сева. В этом году только на закупку аммофоса ставропольские аграрии должны будут потратить на четыре миллиарда рублей больше, чем год назад. Биржевые расценки на аммофос выросли более чем на 75%. В связи с этим аграрии просят зафиксировать цены с ростом не более 10% на уровне показателя июня прошлого года, указано в обращении на имя Чайки.

В марте СМИ сообщали, что аграрии столкнулись с трудностями при завозе сельхозтехники.