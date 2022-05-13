Аграрии нашли способ предотвратить дефицит сахара в России

Дефицита сахара в России в ближайшие два года не будет. Аграрии решили проблему импортозамещения семян сахарной свеклы, рассказал РИА «Новости» эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы FoodNet Игорь Кукоев.

Россия сама обеспечивает себя сахаром. В прошлом году было произведено 5,9 миллиона тонн, с ростом 1,8%. В других странах закупались только семена сахарной свеклы, и сейчас аграрии успешно решают этот вопрос — за последние недели сертифицировано несколько отечественных гибридов семян.

«За счет того что сейчас развитию селекционной базы, семенного фонда стали уделять большое внимание, долгосрочных проблем не будет», — сказал Игорь Кукоев.

Кроме того, были увеличены площади посевов, в некоторых регионах минимум на 5%. Вдобавок до 31 августа в России действует запрет на экспорт сахара. Благодаря этим мерам дефицит сахара в ближайшие два сезона если и будет, то только искусственный, как в марте этого года, когда россияне массово закупили его впрок.