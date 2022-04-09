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    09 апреля 2022, 04:55

    Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

    Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до «SD»

    Алексей Иванчин

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательства в иностранной валюте до уровня «SD». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

    В релизе отмечается, что кредитные рейтинги России в иностранной валюте были понижены до уровня SD/SD с уровня СС/C.

    Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов заявил, что в настоящее время в сложившейся экономической ситуации рейтинги международных агентств не оказывают значительного влияния на ситуацию в России и российской экономике.

    Он объяснил, что такого рода рейтинги необходимы для привлечения иностранных инвестиций и займов на мировых рынках. Россия же на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, в связи с чем уровень ее кредитного рейтинга не интересует инвесторов. В той связи данные кредитных агентств остались в прошлом