Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательства в иностранной валюте до уровня «SD». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В релизе отмечается, что кредитные рейтинги России в иностранной валюте были понижены до уровня SD/SD с уровня СС/C.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов заявил, что в настоящее время в сложившейся экономической ситуации рейтинги международных агентств не оказывают значительного влияния на ситуацию в России и российской экономике.

Он объяснил, что такого рода рейтинги необходимы для привлечения иностранных инвестиций и займов на мировых рынках. Россия же на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, в связи с чем уровень ее кредитного рейтинга не интересует инвесторов. В той связи данные кредитных агентств остались в прошлом