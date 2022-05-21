Агентство Moody’s понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о снижении рейтинга Украины. С «Сaa2» он понизился до «Сaa3». Прогноз негативный. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение агентства.

«Moody’s <…> понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и местной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте до „Caa3“ с „Caa2“. Moody’s также поменял прогноз на негативный с рейтингов на пересмотре», — говорится в сообщении агентства.

Также в заявлении дополняется, что понижение рейтинга связано с увеличеными рисками для устойчивости государственного долга Украины на фоне российской специальной операции.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательства в иностранной валюте до уровня «SD». В пресс-релизе компании отмечается, что кредитные рейтинги России в иностранной валюте были понижены до уровня SD/SD с уровня СС/C.