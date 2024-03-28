Деньги 28 марта 2024, 19:03 Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до AA со стабильным прогнозом Пресс-служба «Совкомбанк»

Читать 360tv в

Аналитическое рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA (RU) с дальнейшим стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.

Совкомбанк устойчив к рискам, связанным с его динамичным развитием благодаря сильной бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений.

Реклама

Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются сильный бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.

Совкомбанк выделяется своей универсальностью, занимая крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА также положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.

Адекватная оценка риск-профиля Банка, обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.

Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»