Деньги 04 сентября 2023, 12:23 Агент по недвижимости Усачева призвала покупать жилье в новостройке, если нужна ипотека

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При покупке жилья в ипотеку лучше делать выбор в пользу новостроек. Об этом Ura.ru рассказала гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

По ее словам, при покупке квартиры в строящемся или новом доме можно получить более выгодный процент по ипотеке. Это позволит существенно сэкономить на финальной сумме. Если же человек располагает достаточным количеством наличных, то имеет смысл приобрести уже готовое жилье с хорошим ремонтом.

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