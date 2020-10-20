Агаларов поделился прогнозами о рубле

По его мнению, вырастут и доллар, и евро, но это не будет связано возможным избранием Джо Байдена в качестве президента США. Агаларов уточнил, что причиной ослабления рубля будут большие финансовые программы.

«В связи с тем, что у нас, — мало того, что цена на нефть низкая, так плюс еще, по договоренности с ОПЕК, ее продается мало… Получается, поступающая валюта должна по максимальным курсам идти в бюджет», — пояснил он.